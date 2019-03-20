Голкіпер Лоріс Каріус більше не хоче виступати за турецький Бешиакташ і попросив Ліверуль достроково перервати оренду.
Німецький голкіпер Лоріс Каріус попросив у керівництва Ліверпуля достроково перервати його оренду у турецькому Бешикташі.
Футболіст більше не має бажання залишатися у стамбульському клубі і хоче невдовзі його залишити.
Нині інтерес до Каріуса проявляють німецькі клуби Айнтрахт та Фортуна. Також Каріус має варіант у Греції, де його в своїх лавах хотів би бачити Олімпіакос.
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Раніше Ліверпуль заявив, що не планує достроково повертати Лоріса Каріуса з оренди з Бешикташа.
Нагадаємо, Каріус подав скаргу на Бешикташ в ФІФА через невиплату заробітньої плати.
Фото: Loris Karius
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