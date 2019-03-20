Голкіпер Лоріс Каріус більше не хоче виступати за турецький Бешиакташ і попросив Ліверуль достроково перервати оренду.

Німецький голкіпер Лоріс Каріус попросив у керівництва Ліверпуля достроково перервати його оренду у турецькому Бешикташі.

Футболіст більше не має бажання залишатися у стамбульському клубі і хоче невдовзі його залишити.

Нині інтерес до Каріуса проявляють німецькі клуби Айнтрахт та Фортуна. Також Каріус має варіант у Греції, де його в своїх лавах хотів би бачити Олімпіакос.

Читайте: Каріус полонив серце розкішної супермоделі

Раніше Ліверпуль заявив, що не планує достроково повертати Лоріса Каріуса з оренди з Бешикташа.

Нагадаємо, Каріус подав скаргу на Бешикташ в ФІФА через невиплату заробітньої плати.

Фото: Loris Karius