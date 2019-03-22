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Шовковський написав зворушливий вірш для збірної України

Олександр Шовковський у своєму Instagram опублікував вірш присвяченій збірній України.

Александр Шовковский

Екс-голкіпер київського Динамо та збірної України Олександр Шовковський, який нині працює у тренерському штабі національної збірної України з футболу, опублікував зворушливий вірш напередодні стартового поєдинку синьо-жовтих у відборі на Євро-2020 проти Португалії.

Мы начинаем путь

Идем к своей мечте

И надо не свернуть

С пути уже…

Вірш Сашо написав під фото, де зображений тренерський штаб Андрія Шевченка.

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Нагадаємо, поєдинок Португалія — Україна відбудеться на Естадіу да Луш в Лісабоні. Початок зустрічі о 21.45. Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу.

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