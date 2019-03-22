Олександр Шовковський у своєму Instagram опублікував вірш присвяченій збірній України.
Екс-голкіпер київського Динамо та збірної України Олександр Шовковський, який нині працює у тренерському штабі національної збірної України з футболу, опублікував зворушливий вірш напередодні стартового поєдинку синьо-жовтих у відборі на Євро-2020 проти Португалії.
Мы начинаем путь
Идем к своей мечте
И надо не свернуть
С пути уже…
Вірш Сашо написав під фото, де зображений тренерський штаб Андрія Шевченка.
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Нагадаємо, поєдинок Португалія — Україна відбудеться на Естадіу да Луш в Лісабоні. Початок зустрічі о 21.45. Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу.
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