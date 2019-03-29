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Факти / Спорт

Віталій Кличко про камбек брата: Тільки не заробляти

Віталій Кличко вважає, що його брат Володимир не повинен повертатися в ринг, щоб заробити грошей.

Віталій Кличко про камбек брата: Тільки не заробляти

Мер Києва Віталій Кличко підтримає можливе повернення в ринг брата Володимира Кличка, якщо той прийме таке рішення.

За словами колишнього боксера, Володимир “довго був на вершині спорту” і встиг за кар’єру довести свій рівень.

При цьому старший Кличко підкреслив, що заробіток не повинен стати мотивом, щоб знову почати боксувати.

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Якщо ж Володимир прийме рішення знову вийти на ринг, то він може розраховувати на повну підтримку брата, заявив Віталій Кличко.

До слова, у січні колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко спростував чутки про своє повернення у професійний бокс.

Джерело: Bild

Фото: klitschko-brothers

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