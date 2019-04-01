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Факти / Спорт

Фанат приніс на святкування чемпіонства клубу череп свого діда

Футбольний клуб Расінг з Авельянеди оформив титул в 26-му турі чемпіоонату Суперліги Аргентини.

Фанаты Расинга

Футбольник клуб Расінг Клуб Авельянеда в 24-му турі Суперліги зіграв на виїзді внічию 1:1 з Тігре і у вісімнадцяте у своїй історії став чемпіоном Аргентини.

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Галасливі фанати Расингу на вулицях міста влаштували справжні веселощі з приводу чемпіонства, одягнувшись у кольори клубу. Вони розмахували прапорами, палили файєри та запускали феєрверки.

Один з вболівальників новоспечених чемпіонів, якого звати Габріель, приніс на святкування череп свого померлого дідуся.

Востаннє Расинг здобував чемпіонство у 2014 році. Окрім трофею, Расинг забезпечив себе прямою путівкою у Кубок Лібертадорес.

Нагадаємо, Рівер Плейт обіграв Бока Хуніорс у другому фінальному матчі Кубка Лібертадорес-2018 і став володарем трофею.

ФотоRacing ClubNatxo Groundhopper

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