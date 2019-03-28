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Факти / Спорт

Тренеру Рівер Плейта поставлять найбільший футбольний пам’ятник у світі

Керівництво аргентинського клубу Рівер Плейт планує звести пам’ятник головному тренеру команди Марсело Гальярдо.

Марсело Гальярдо

Керівництво аргентинського Рівер Плейта планує звести пам’ятник наставнику команди Марсело Гальярдо.

Статую мають представити у грудні 2019-го року на честь річниці перемоги Рівер Плейта над Бока Хуніорс у Кубку Лібертадорес-2018.

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Пам’ятник зведуть біля клубної арени мільйонерів — Монументаль.

Статуя буде виконана з бронзи, висотою 6.70 м і вагою 6.3 тонни і стане найбільшою у світі, яку зведуть футболісту.

Керівництво клубу з Буенос-Айреса попросило фанатів взяти участь у зборі коштів на пам’ятник. Усі, хто внесе гроші, у подарунок отримає подарунок з зображенням статуї ще до її встановлення.

Нагадаємо, Рівер Плейт обіграв Бока Хуніорс у другому фінальному матчі Кубка Лібертадорес і став володарем трофею.

ДжерелоClarin

Фото: Dreamstime

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