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Факти / Спорт

Світоліна станцювала запальний танець зі своїм хлопцем

Еліна Світоліна станцювала енергійний танець зі своїм бойфрендом Гаелем Монфісом.

Свитолина и Монфис

Українська тенісистка Еліна Світоліна та її хлопець французький тенісист Гаель Монфіс на спільній сторінці в Instagram опублікували відео запального танцю.

Читайте: Roland Garros показав яскравий промо-ролик зі Світоліною

У коментарях фоловери спортсменів висловлюють своє захоплення від відео.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

До речі, Світоліна обійшла Коноплянку в рейтингу найпопулярніших спортсменів України

Фото: g.e.m.s.life

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