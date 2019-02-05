Тенісистка Еліна Світоліна обійшла вінгера Шальке Євгена Коноплянку у рейтингу найпопулярніших українських спортсменів в Instagram.

Агенство спортивного маркетингу AREDI оновило рейтинг топ-10 найпопулярніших спортсменів України зі кількістю підписників в соціальній мережі Instagram.

На першому місті рейтингу продовжує лідирувати чемпіон WBA та WBO у легкій вазі Василь Ломаченко (понад 1,3 млн фоловерів). Слідом за ним розташувався абсолютни й чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик (606 тис.) На третій сходинці футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко (446 тис.)

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Натомість в оновленому рейтингу сьома ракетка світу Еліна Світоліна (420 тис) змістила з другої сходинки вінгера Шальке Євгена Коноплянку (407 тис.)

Без змін залишилася шоста позиція, на якій розташувався хавбек Вест Гема Андрій Ярмоленко (255 тис.)

А ось баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк (134 тис.) та дзюдоїстка Дар’я Білодід (130 тис.) перемістилися з 9 та 10 сходинки відповідно на 7 і 8 місце, випередивши легкоатлетку Юлію Левченко (128 тис.) та голкіпера Леганеса Андрія Луніна (125 тис.)

Раніше Світоліна підтвердила роман з французьким тенісистом.

Фото: Elina Svitolina.