Документальний фільм про американську тенісистку Серену Вільмс номінували на премію Еммі.

Серіал про американську тенісистку Серену Вільямс номінували на премію Еммі.

Серіал під назвою Бути Сереною є документальним і в ньому розповідається про вагітність, материнство та повернення тенісистки на корт.

Перший сезон з п’яти епізодів вийшов в ефір у травні минулого року на телеканалі HBO.

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Телесеріал претендує на телевізійний Оскар у трьох номінаціях — Найкращий спортивний документальний фільм, Найкраща музика та Найкраща операторська робота.

Церемонія вручення нагород Еммі-2019 відбудеться 20 травня у Нью-Йорку.

До речі, у США знімуть фільм про побачення тенісистки Бушар з фанатом.

Джерело: Tennis Life