Кінокомпанія Fox 2000 готова зняти фільм про побачення тенісистки Ежені Бушар зі студентом Джоном Герке, якому вона програла спір.

Кінокомпанія Fox 2000 приступила до розробки сценарію про історію побачення канадської тенісистки Ежені Бушар та її підписника у Twitter Джона Герке, якому вона програла спір.

Про це повідомляє видання Deadline Hollywood.

Зазначається, що Бушар виступить виконавчим продюсером стрічки, яка постане у жанрі романтичної комедії.

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У лютому 2017 року під час матчу з американського футболу між Атлантою та Нью-Інгленд Петріотс за рахунку 28:3 на користь перших Бушар написала у соцмережі: “Я так і знала, що Атланта переможе”.

Один з її підписників у відповідь написав: “Якщо виграє Нью-Інгленд, давай сходимо на побачення?”. Канадка відповіла схвально. У підсумку Петріотс взяли гору над суперником, а Ежені стримала своє слово і пішла на побачення з хлопцем.

Цікаво, що після побачення пару ще кілька разів бачили разом. Зокрема Бушар та Герке були гостями на церемонії нагородження NFL Honors, де нагороджували найкращих гравців за підсумками сезону.

Раніше друга ракетка світу захотіла взяти на безлюдний острів одруженого Федерера.

Фото: Genie Bouchard.