Дивіться онлайн трансляцію бою між Василем Ломаченком та Ентоні Кроллою в легкій вазі.
Бій Ломаченко – Кролла відбудеться в ніч з 12 на 13 квітня.
Українець Василь Ломаченко (12 перемог, 9 з них – нокаутом, 1 поразка) і Ентоні Кролла з Великої Британії (34 перемоги, 13 з них – нокаутом, 6 поразок та 3 нічиї) зійдуться на знаменитій арені Staples Center у Лос-Анджелесі. Ломаченко буде відстоювати два титули за версіями WBA і WBO.
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Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Орієнтовний початок о 6 ранку 13 квітня за київським часом.
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