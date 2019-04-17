Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Порту та Ліверпулем покаже телеканал Футбол 1.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Порту вдома зіграє з англійським Ліверпулем. Матч пройде 17 квітня у Порту на стадіоні Драгау.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Порту — Ліверпуль на Фактах ICTV.

Фото: FC Porto