Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Порту та Ліверпулем покаже телеканал Футбол 1.
У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Порту вдома зіграє з англійським Ліверпулем. Матч пройде 17 квітня у Порту на стадіоні Драгау.
Початок матчу о 22:00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів Ліверпуль впевнено обіграв Порту у першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ Тоттенгем вдома б'є Манчестер Сіті в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Порту — Ліверпуль на Фактах ICTV.
Фото: FC Porto