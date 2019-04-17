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Факти / Спорт

Де дивитися Порту — Ліверпуль

Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Порту та Ліверпулем покаже телеканал Футбол 1.

ФК Порту

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Порту вдома зіграє з англійським Ліверпулем. Матч пройде 17 квітня у Порту на стадіоні Драгау.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів Ліверпуль впевнено обіграв Порту у першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ Тоттенгем вдома б'є Манчестер Сіті в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Порту — Ліверпуль на Фактах ICTV.

ФотоFC Porto

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