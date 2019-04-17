Дивіться онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Порту — Ліверпуль на Фактах ICTV у середу, 17 квітня, о 22.00.

Порту прийматиме на Драгау англійський Ліверпуль в рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19 у середу, 17 квітня.

У першому матчі на Енфілді тиждень тому мерсисайдці здобули впевнену перемогу над португальцями з рахунком 2:0.

Підопічні Юргена Клоппа набрали непоганий хід, знову вийшовши на пік форми – як у чемпіонаті, так і в Лізі чемпіонів. Минулого вікенду Ліверпуль взяв гору над Челсі, а загалом переможна серія червоних в АПЛ становить сім матчів, безпрограшна – 16.

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В крайній грі чемпіонату Порту теж без проблем розібрався з Портімоненсе, вколотивши супернику три м’ячі без відповіді.

У драконів через травму не зіграє Абубакар, ще троє – Маріус, Корона та Фабіано – під питанням. У Ліверпуля поза грою Ловрен та Окслейд-Чемберлен, однак шанс зіграти має Лаллана.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Юргена Клоппа. На перемогу Ліверпуля приймають ставки з коефіцієнтом 2.08. Успіх португальців оцінюють в 3.75. Нічийний результат зустрічі — 3.45.

Прогноз Фактів ICTV

Порту — Ліверпуль – 0:2