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Маліновський став найкращим гравцем Генка у сезоні

Український півзахисник Генка Руслан Маліновський визнаний вболівальникам найкращим гравцем сезону.

Руслан Малиновский

Український хавбек Генка Руслан Малиновський визнаний вболівальниками команди найкращим гравцем сезону-2019/20.

У голосуванні Руслан отримав від клубу золоту бутсу, випередивши Мбвану Саматту, якому дісталося срібна нагорода, і Себастьяна Девеста, який виявився на третьому рядку.

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У нинішньому сезоні 26-річний українець зіграв 51 матч у всіх турнірах, в яких забив 16 голів і віддав стільки ж ассистов.

Нагадаємо, хавбек збірної України Руслан Маліновський став чемпіоном Бельгії у складі Генка.

ИсточникKRC Genk

ФотоKRC Genk

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