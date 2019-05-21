Манчестер Сіті провів чемпіонський парад вулицями Манчестера.

Манчестер Сіті провів чемпіонський парад у рідному Манчестері. Футболісти проїхалися на автобусі містом і представили вболівальникам чотири трофеї, які вони завоювали у нинішньому сезоні — Кубок Англії, Кубок ліги, Суперкубок та трофей англійської Прем’єр-ліги.

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Привітати свою команду на вулиці вийшли тисячі вболівальників.

Активну участь у святкуванні взяв і український півзахисник містян Олександр Зінченко, який раніше виклав у своєму Instagram фото, де він позує з чотирма трофеями.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96) 20 Тра 2019 р. о 12:40 PDT

Також Манчестер Сіті визначив найкращого футболіста сезону-2018/19. Ним виявився 24-річний хавбек збірної Португалії Бернарду Сілва.

Нагадаємо, у суботу Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії розгромив Вотфорд і став володарем кубка.