Манчестер Сити провел чемпионский парад по улицам Манчестера.

Манчестер Сити провел чемпионский парад в родном Манчестере. Футболисты проехались на автобусе по городу и представили болельщикам четыре трофея, которые они завоевали в нынешнем сезоне — Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок и трофей английской Премьер-лиги.

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Поздравить свою команду на улицы вышли тысячи болельщиков.

Активное участие в праздновании принял и украинский полузащитник горожан Александр Зинченко, ранее изложил в своем Instagram фото, где он позирует с четырьмя трофеями.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96) 20 Тра 2019 р. о 12:40 PDT

Также Манчестер Сити определил лучшего футболиста сезона-2018/19. Им оказался 24-летний хавбек сборной Португалии Бернарду Силва.

Напомним, в субботу Манчестер Сити в финале Кубка Англии разгромил Уотфорд и стал обладателем Кубка.