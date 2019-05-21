Манчестер Сити провел чемпионский парад по улицам Манчестера.
Манчестер Сити провел чемпионский парад в родном Манчестере. Футболисты проехались на автобусе по городу и представили болельщикам четыре трофея, которые они завоевали в нынешнем сезоне — Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок и трофей английской Премьер-лиги.
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Поздравить свою команду на улицы вышли тысячи болельщиков.
Активное участие в праздновании принял и украинский полузащитник горожан Александр Зинченко, ранее изложил в своем Instagram фото, где он позирует с четырьмя трофеями.
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Также Манчестер Сити определил лучшего футболиста сезона-2018/19. Им оказался 24-летний хавбек сборной Португалии Бернарду Силва.
Напомним, в субботу Манчестер Сити в финале Кубка Англии разгромил Уотфорд и стал обладателем Кубка.