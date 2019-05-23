Анатолій Ломаченко відмовився від гонорару за підготовку Усика до бою проти Мурата Гассієва.

Український тренер з боксу Анатолій Ломаченко відмовився взяти гроші з боксера Олександра Усика за підготовку українця до бою з росіянином Муратом Гассієвим.

Перемога саме в цьому поєдинку принесла Усику звання абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі.

Анатолій Ломаченко відмовився від гонорару з формулюванням, що він це робив “не заради грошей, а заради боксу”. Ломаченко-старший керував тренувальним табором Усика.

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Відмова тренера від гонорару – вкрай рідкісне явище в професійному боксі. Зазвичай маститий тренер отримує 10% від винагороди, яку отримує боксер. Іноді — сума фіксована.

Нагадаємо, у липні 2018 року Олександр Усик переміг у фіналі Всесвітньої суперсерії з боксу Мурата Гассієва та став абсолютним чемпіоном світу за версіями WBO, WBC, IBF і WBA.

Джерело: SportArena