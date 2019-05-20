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Факти / Спорт

Усик на Каннському кінофестивалі зустрівся з британським режисером

На Каннському кінофестивалі український боксер Олександр Усик зустрівся з британським режисером Анілом Ахмадом.

Александр Усик

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC, WBO та IBF Олександр Усик продовжує відновлюватися після травми і під час відпустки відвідав Каннський кінофестиваль.

Читайте: На Каннському кінофестивалі покажуть фільм про Шумахера

Знімком з українським чемпіоном у своєму мікроблозі поділився британський режисер Аніл Ахмад.

 

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Допис, поширений Aneel Ahmad Filmmaker (@aneelahmad)

Нагадаємо, бій Усика з Такамом скасували через травму українця.

Фото: Aneel Ahmad

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