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Загиблий футболіст Сала не хотів переходити в Кардіфф

Футболіст Еміліано Сала, який загинув в авіакатастрофі над Ла-Маншем, не хотів переходити в клуб АПЛ Кардіфф Сіті.

Еміліано Сала

У мережі з’явився запис голосового повідомлення аргентинського футболіста Еміліано Сала, який загинув в авікатастрофі над Ла-Маншем прямуючи до Кардіффа.

Аудіоповідомлення виклало французьке видання L’Equipe.

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За словами футболіста, він не дуже хотів переходити в Кардіфф Сіті, а сам трансфер організував президент Нанта Вальдемар Кіта, з яким в Еміліано були напружені стосунки.

— Вони хочуть продати мене. Надійшла пропозиція від Кардіффа. Вони провели переговори, щоб отримати багато грошей. Це хороший контракт, але зі спортивної точки зору він мені нецікавий. Вони хочуть змусити мене туди перейти за будь-яку ціну. Я сказав, що Мейса (Ред. – агент) повинен знайти мені щось краще до кінця трансферного вікна. Я не хочу говорити з Кіта, він противний мені, навіть не запитав, чого хочу я. Все, що його хвилює, це гроші, – говорив Сала одному зі своїх друзів.

Сала загинув 21 січня в результаті авіакатастрофи. Прямуючи до Вельсу з Франції, літак з футболістом на борту зник над протокою Ла-Манш.

Джерело: L’Equipe

Фото: Getty Images

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