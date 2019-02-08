Сім’ю Еміліано Сала повідомили про результати впізнання.

У Великій Британії провели ідентифікацію тіла Еміліано Сала, літак з яким зник 21 січня.

Судмедексперт підтвердив, що в повітряному судні, яке виявили на дні Ла-Маншу, дійсно було знайдено тіло футболіста Кардіфф Сіті, повідомляє поліція.

Після цієї процедури, яка відбулася в Портленді, Сала офіційно визнали загиблим.

Відзначається, що сім’ї Сали і пілота літака Девіда Ібботсона поінформовані про результати впізнання.

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Нагадаємо, 28-річний Сала перейшов з Нанта в Кардіфф Сіті у суботу, 19 січня.

21 січня у понеділок ввечері він вилетів з Нанта приватним літаком в Вельс, однак за годину до запланованого прибуття літак зник з радарів.

Фото: premierleague