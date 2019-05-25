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Факти / Спорт

Ястремська перемогла у турнірі серії WTA

Даяна Ястремська стала переможницею турніру серії WTA International в Страсбурзі (Франція).

ястремська

Українська тенісистка Даяна Ястремська у фіналі турніру серії WTA International обіграла французьку тенісистку Каролін Гарсію– 6:4, 5:7, 7:6(3).

На рахунку Гарсія були перемоги над Еліною Світоліною і Мартою Костюк.

Читайте: Розбив ракетку та жбурнув стілець. Тенісист влаштував дебош на турнірі у Римі

Тенісистки провели на корті 2 години і 56 хвилин.

Раніше Ястремська перемогла у турнірі серії WTA в Хуахіні.

Джерело: Федерація тенісу України

Фото: Федерація тенісу України

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