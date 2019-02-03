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Ястремська перемогла у фіналі турніру WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла в турнірі серії WTA в Хуахіні (Таїланд).

ястремская

Українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла в турнірі серії WTA, йдеться його на офіційному сайті.

У фіналі Ястремська обіграла 49-ю ракетку світу австралійку Айлу Томлянович.

Українка виграла перший сет.

У другому сеті Томлянович віддала Даяні лише два гейми.

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18-річній українці вдалося перевести гру на тай-брейк і здобути перемогу. Матч тривав 2 години і 25 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 2:6, 7:6 на користь українки.

Після перемоги Ястремська піднялася на 34-е місце в світовому рейтингу.

До слова, в 1/2 фіналу турніру в Хуахіні Ястремська обіграла іспанку Магду Лінетт.

Фото: WTA

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