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Челсі — Арсенал: прогноз букмекерів на фінал Ліги Європи

Челсі зіграє проти Арсенала у фіналі Ліги Європи у Баку на Олімпійському стадіоні 29 травня.

Финал Лиги Европы - Челси Арсенал

Челсі та Арсенал у середу, 29 травня визначать переможця Ліги Європи з футболу 2019. Матч відбудеться у Баку на Олімпійському стадіоні.

На думку букмекерів, імовірніше, що кубок завоює Челсі. Коефіцієнт на перемогу синіх в основний час становить 2.40, на успіх канонірів без додаткових таймів – 3.05. Нічия оцінена коефіцієнтом 3.40.

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На перемогу Челсі з урахуванням екстра-таймів можна поставити з коефіцієнтом 1.78, а чемпіонство Арсеналу оцінено у 2.11.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги Європи Челсі обіграв німецький Айнтрахт у серії пенальті. Арсенал на шляху до фіналу в 1/2 переграв Валенсію.

Фото: Dreamstime

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