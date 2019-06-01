Відомий іспанський футболіст, екс-гравець лондонського Арсеналу та мадридського Реалу Хосе Антоніо Реєс загинув у ДТП.

Загибель футболіста Хосе Антоніо Реєса у ДТП підтвердив клуб Севілья, з якого той починав свою спортивну кар’єру.

Футболісту було 35 років.

Реєс був гравцем Севільї, виступав за мадридські Атлетіко і Реал, лондонський Арсенал і португальську Бенфіку.

У 2019 році перейшов до Естремадури з другого іспанського дивізіону.

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Нагадаємо, аргентинський футболіст Еміліано Сала загинув 21 січня в результаті авіакатастрофи. Прямуючи до Вельсу з Франції, літак з футболістом на борту зник над протокою Ла-Манш.

Джерело: Sevilla FC

Фото: Хосе Антоніо Реєс