Енді Руїс-молодший переміг Ентоні Джошуа технічним нокаутом, декілька разів відправивши до цього британця у нокдаун.

Бій Ентоні Джошуа – Енді Руїс-молодший завершився сенсаційною поразкою британця.

Джошуа втратив усі свої титули після того, як йому присудили технічний нокаут у сьомому раунді.

Мексиканець приголомшив Джошуа лютими ударами, які змусили британського боксера декілька разів побувати на підлозі рингу.

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Таким чином, Руїс-молодший (33-1, 22 КО) став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO.

До слова, до цього бою у команді Джошуа розглядали можливість поєдинку проти українця Олександра Усика.