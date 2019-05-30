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Факти / Спорт

Бій Усик – Джошуа може відбутися у листопаді – промоутер

У команді Ентоні Джошуа розглядають можливість проведення обов’язкового захисту титулу проти українця Олександра Усика.

Бій Усик – Джошуа може відбутися у листопаді – промоутер

Олександр Усик може вийти у ринг проти Ентоні Джошуа  вже у листопаді.

Про це заявив промоутер британського супертяжа Едді Хірн.

За його словами, у разі перемоги Джошуа над Енді Руїсом, чемпіону WBA, IBF і WBO потрібно буде восени провести обов’язковий захист.

– Ну, у нас є обов’язковий претендент за лінією IBF Кубрат Пулєв. Незабаром нам також належить провести обов’язковий захист за лініє WBO. Я так розумію, що претендентом буде Олександр Усик, – заявив Хірн.

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Остаточно назвати ім’я наступного суперника Джошуа промоутер обіцяє на початку осені.

Як відомо, Усик мав дебютувати в суперважкій вазі у травні, але скасував бій проти камерунця Карлоса Такама через травму.

Джерело: XSPORT

Фото: Ентоні Джошуа

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