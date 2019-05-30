У команді Ентоні Джошуа розглядають можливість проведення обов’язкового захисту титулу проти українця Олександра Усика.
Олександр Усик може вийти у ринг проти Ентоні Джошуа вже у листопаді.
Про це заявив промоутер британського супертяжа Едді Хірн.
За його словами, у разі перемоги Джошуа над Енді Руїсом, чемпіону WBA, IBF і WBO потрібно буде восени провести обов’язковий захист.
– Ну, у нас є обов’язковий претендент за лінією IBF Кубрат Пулєв. Незабаром нам також належить провести обов’язковий захист за лініє WBO. Я так розумію, що претендентом буде Олександр Усик, – заявив Хірн.
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Остаточно назвати ім’я наступного суперника Джошуа промоутер обіцяє на початку осені.
Як відомо, Усик мав дебютувати в суперважкій вазі у травні, але скасував бій проти камерунця Карлоса Такама через травму.
Джерело: XSPORT
Фото: Ентоні Джошуа