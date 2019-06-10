PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Україна — Люксембург: онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу відбору до Євро-2020 Україна — Люксембург на Фактах ICTV у понеділок, 10 червня, о 21.45.

Україна — Люксембург: онлайн-трансляція матчу

Збірна України прийматиме на стадіоні Львів Арена у Львові збірну Люксембургу в рамках матчу відбору до чемпіонату Європи 2020 у понеділок, 10 червня.

Три дні тому підопічні Андрія Шевченка забезпечили собі яскраву розгромну перемогу над сербами у відборі до Євро-2020. Тепер на синьо-жовтих чекає ще одне випробування у Львові проти підопічних Люка Хольца. У випадку успішного результати, шанси нашої збірної на вихід на чемпіонат Європи стануть дуже високими.

Читайте: Де дивитися Україна — Люксембург

Нині збірна Люксембургу посідає другу сходинку у групі В, відстаючи від України на три пункти.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів беззаперечним фаворитом матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.13. Успіх червоних левів  оцінюють в 20.00. Нічийний результат зустрічі — 9.80.

Прогноз Фактів ICTV 

Україна — Люксембург – 3:1

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка