Дивіться онлайн-трансляцію матчу відбору до Євро-2020 Україна — Люксембург на Фактах ICTV у понеділок, 10 червня, о 21.45.

Збірна України прийматиме на стадіоні Львів Арена у Львові збірну Люксембургу в рамках матчу відбору до чемпіонату Європи 2020 у понеділок, 10 червня.

Три дні тому підопічні Андрія Шевченка забезпечили собі яскраву розгромну перемогу над сербами у відборі до Євро-2020. Тепер на синьо-жовтих чекає ще одне випробування у Львові проти підопічних Люка Хольца. У випадку успішного результати, шанси нашої збірної на вихід на чемпіонат Європи стануть дуже високими.

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Нині збірна Люксембургу посідає другу сходинку у групі В, відстаючи від України на три пункти.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів беззаперечним фаворитом матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.13. Успіх червоних левів оцінюють в 20.00. Нічийний результат зустрічі — 9.80.

Прогноз Фактів ICTV

Україна — Люксембург – 3:1