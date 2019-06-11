Іспанський тенісист Маріо Вілелья Мартінес неадекватно відреагував на невдачу на турнірі ATP в Казахстані.
Іспанський тенісист Маріо Вілелья Мартінес неадекватно відреагував на поразку на Челленджері у Казахстані.
23-річний Вілелья Мартінес у матчі проти боснійця Томіслава Бркича втратив перевагу в один сет та брейк у третій партії, а потім програв матч.
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Після прикрої поразки спортсмен почав в гніві лупити ракеткою по ґрунту, піднімаючи клуби пилу.
Vilella Martinez (info – @hotdog6969 ) (@ATPChallenger ) pic.twitter.com/ebbpYYr09G
— doublefault28 (@doublefault28) 10 июня 2019 г.
Фінальною крапкою емоційного сплеску тенісиста стало жбурляння зламаною ракеткою за огорожу.
Переможцем Челленджера в Казахстані став італієць Лоренцо Джустино.
Раніше німецький тенісист Александр Зверєв розтрощив ракетку, налякавши болбоїв на Australian Open.
Фото: Jc Ferrero-Equelite