Іспанський тенісист Маріо Вілелья Мартінес неадекватно відреагував на невдачу на турнірі ATP в Казахстані.

Іспанський тенісист Маріо Вілелья Мартінес неадекватно відреагував на поразку на Челленджері у Казахстані.

23-річний Вілелья Мартінес у матчі проти боснійця Томіслава Бркича втратив перевагу в один сет та брейк у третій партії, а потім програв матч.

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Після прикрої поразки спортсмен почав в гніві лупити ракеткою по ґрунту, піднімаючи клуби пилу.

Фінальною крапкою емоційного сплеску тенісиста стало жбурляння зламаною ракеткою за огорожу.

Переможцем Челленджера в Казахстані став італієць Лоренцо Джустино.

Раніше німецький тенісист Александр Зверєв розтрощив ракетку, налякавши болбоїв на Australian Open.

Фото: Jc Ferrero-Equelite