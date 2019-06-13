Хавбек збірної України Євген Коноплянка потрапив у команду тижня FIFA 19.
EA Sports опублікувала склад символічної збірної тижня у футбольному симуляторі FIFA 19.
До стартового складу збірної потрапив вінгер німецького Шальке та збірної України Євген Коноплянка. Його гра у матчі відбору до Євро-2020 проти Серії була високо оцінена у футбольному світі.
Читайте: Трейлер гри FIFA 20 знімали на київському вокзалі
Євген отримав картку з рейтингом 82.
Окрім українця до символічної збірної потрапив голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд, капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос, хавбек збірної Німеччини Йозуа Кімміх та інші.
Раніше EA Sports оголосила команду року FIFA 19.
Фото: УАФ,
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+