EA Sports представила трейлер нової гри FIFA 20, який знімали на недобудованому Дарницькому вокзалі у Києві.
Electronic Arts представила трейлер нової гри FIFA 20.
Нова частина культового футбольного симулятора зосереджена на появі у грі режиму вуличного футболу, який отримав назву VOLTA Football, повернувшись до концепції FIFA Street.
Однією з локацій для зйомок трейлеру став недобудований Дарницький вокзал у Києві.
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Зйомками в Україні займалася київська продакшн-компанія Radioaktive Film. Необхідні плани були відзняті впродовж одного дня. У зйомках взяли участь українські стрит-футболістки.
Кадри, зняті на Дарницькому вокзалі, з 51-ї секунди.
FIFA 20 вийде 27 вересня цього року.
Раніше EA випустила тизер гри FIFA 20.
Джерело: The Village