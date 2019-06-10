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Трейлер гри FIFA 20 знімали на київському вокзалі

EA Sports представила трейлер нової гри FIFA 20, який знімали на недобудованому Дарницькому вокзалі у Києві.

Дарницкий вокзал FIFA 20

Electronic Arts представила трейлер нової гри FIFA 20.

Нова частина культового футбольного симулятора зосереджена на появі у грі режиму вуличного футболу, який отримав назву VOLTA Football, повернувшись до концепції FIFA Street.

Однією з локацій для зйомок трейлеру став недобудований Дарницький вокзал у Києві.

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Зйомками в Україні займалася київська продакшн-компанія Radioaktive Film. Необхідні плани були відзняті впродовж одного дня. У зйомках взяли участь українські стрит-футболістки.

Кадри, зняті на Дарницькому вокзалі, з 51-ї секунди.

FIFA 20 вийде 27 вересня цього року.

Раніше EA випустила тизер гри FIFA 20.

Джерело: The Village

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