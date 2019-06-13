Дослідницький центр CIES Football Observatory склав топ-100 найдорожчих футболістів світу.
Дослідницький центр CIES Football Observatory оприлюднив оновлений рейтинг найдорожчих футболістів світу.
Лідером рейтингу став французький форвард ПСЖ Кілліан Мбаппе, якого оцінили у €252.5 млн. Друга сходинка за єгипетським нападником Ліверпуля Мохаммедом Салахом — його вартість оцінюється у €219.6 млн. На третьому місці англійський футболіст Манчестер Сіті Рахім Стерлінг — €207.8.
Капітан збірної Аргентини та каталонської Барселони Ліонель Мессі (€167.4 млн) розташувався на четвертій сходинці. А п’ятірку рейтингу закриває англійський хавбек Боруссії Джейдон Санчо (€159.4 млн).Читайте: Мбаппе мало не спопелив поглядом гравця Андорри за жарт, але втрутився Грізманн Салах похизувався своїм уловом на відпочинку Календар АПЛ 2019/20: Ліверпуль відкриє новий сезон
Щодо Криштіану Роналду, то він знаходиться на 20 місці даного рейтингу — €118.1 млн.
Відзначимо, що в топ-100 цього рейтингу українських футболістів немає.
При формуванні списку враховувався вік гравця, позиція, виступи на клубному та національному рівнях, досягнення клубів і збірних, рівень чемпіонату.
Джерело: CIES Football Observatory