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Мбаппе, Салах та Стерлінг очолили рейтинг найдорожчих гравців світу

Дослідницький центр CIES Football Observatory склав топ-100 найдорожчих футболістів світу.

Мбаппе и Салах

Дослідницький центр CIES Football Observatory оприлюднив оновлений рейтинг найдорожчих футболістів світу.

Лідером рейтингу став французький форвард ПСЖ Кілліан Мбаппе, якого оцінили у €252.5 млн. Друга сходинка за єгипетським нападником Ліверпуля Мохаммедом Салахом — його вартість оцінюється у €219.6 млн. На третьому місці англійський футболіст Манчестер Сіті Рахім Стерлінг — €207.8.

Капітан збірної Аргентини та каталонської Барселони Ліонель Мессі (€167.4 млн) розташувався на четвертій сходинці. А п’ятірку рейтингу закриває англійський хавбек Боруссії Джейдон Санчо (€159.4 млн).

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Щодо Криштіану Роналду, то він знаходиться на 20 місці даного рейтингу — €118.1 млн.

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Мбаппе, Салах та Стерлінг очолили рейтинг найдорожчих гравців світу / 5 фотографий

Відзначимо, що в топ-100 цього рейтингу українських футболістів немає.

При формуванні списку враховувався вік гравця, позиція, виступи на клубному та національному рівнях, досягнення клубів і збірних, рівень чемпіонату.

ДжерелоCIES Football Observatory

Фото: Dreamstime

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