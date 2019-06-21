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Факти / Спорт

Фернандо Торрес оголосив про завершення кар’єри

Відомий іспанський футболіст Фернандо Торрес оголосив про завершення кар’єри гравця.

Фернандо Торрес

Іспанський форвард японського клубу Саган Тосу Фернандо Торрес вирішив завершити кар’єру футболіста.

Про це футболіст сповістив через соцмережі.

— Після 18 захоплюючих років прийшов час завершити мою футбольну кар’єру, – написав 35-річний іспанець.

Перед тим, як переїхати грати до Японії Торрес захищав кольори мадридського Атлетіко, англійських Ліверпуля та Челсі, а також італійського Мілану.

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У складі Челсі Фернандо став переможцем Ліги чемпіонів (2011/12), Ліги Європи (2012/13) та володарем Кубка Англії (2011/2012). Разом з Атлетіко вигравав Лігу Європи (2017/18). У складі збірної Іспанії завоював золото чемпіонату світу у 2010 та двічі ставав переможцем чемпіонату Європи у 2008 та 2012 роках.

Раніше півзахисник катарського клубу Аль-Садд Хаві оголосив про завершення кар’єри гравця.

Фото: Dreamstime

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