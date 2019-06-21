Відомий іспанський футболіст Фернандо Торрес оголосив про завершення кар’єри гравця.

Іспанський форвард японського клубу Саган Тосу Фернандо Торрес вирішив завершити кар’єру футболіста.

Про це футболіст сповістив через соцмережі.

— Після 18 захоплюючих років прийшов час завершити мою футбольну кар’єру, – написав 35-річний іспанець.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu — Fernando Torres (@Torres) 21 июня 2019 г.

Перед тим, як переїхати грати до Японії Торрес захищав кольори мадридського Атлетіко, англійських Ліверпуля та Челсі, а також італійського Мілану.

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У складі Челсі Фернандо став переможцем Ліги чемпіонів (2011/12), Ліги Європи (2012/13) та володарем Кубка Англії (2011/2012). Разом з Атлетіко вигравав Лігу Європи (2017/18). У складі збірної Іспанії завоював золото чемпіонату світу у 2010 та двічі ставав переможцем чемпіонату Європи у 2008 та 2012 роках.

Раніше півзахисник катарського клубу Аль-Садд Хаві оголосив про завершення кар’єри гравця.