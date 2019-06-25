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Факти / Спорт

Зірка Манчестер Юнайтед Поль Погба одружився

Півзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Франції Поль Погба одружився зі своєю дівчиною Марією Салес.

Поль Погба

Хавбек Манчестер Юнайтед та збірної Франції Поль Погба одружився зі своєю дівчиною Марією Салес.

Знімок з весілля 26-річного футболіста опублікував фан-акаунт червоних дияволів.

Також відомо, що пара взимку 2019 року вперше стала батька. Тепер закохані зареєстрували свої стосунки офіційно.

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У чемпіонаті Англії-2018/19 Погба провів 35 матчів за МЮ, забив 13 м’ячів і віддав 9 асистів.

До речі, Манчестер Юнайтед представив домашню форму на сезон-2019/20.

ФотоPaul Labile Pogba

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