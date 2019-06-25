Півзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Франції Поль Погба одружився зі своєю дівчиною Марією Салес.
Хавбек Манчестер Юнайтед та збірної Франції Поль Погба одружився зі своєю дівчиною Марією Салес.
Знімок з весілля 26-річного футболіста опублікував фан-акаунт червоних дияволів.
Na Paul Pogba and hin wife #DareToDream pic.twitter.com/r0vs5EhpXY
— Man United in Pidgin (@ManUtdInPidgin) 25 июня 2019 г.
Також відомо, що пара взимку 2019 року вперше стала батька. Тепер закохані зареєстрували свої стосунки офіційно.
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У чемпіонаті Англії-2018/19 Погба провів 35 матчів за МЮ, забив 13 м’ячів і віддав 9 асистів.
До речі, Манчестер Юнайтед представив домашню форму на сезон-2019/20.
Фото: Paul Labile Pogba