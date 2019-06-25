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Факты / Спорт

Звезда Манчестер Юнайтед Поль Погба женился

Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба женился на своей девушке Марии Салес.

Поль Погба

Хавбек Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба женился на своей девушкой Марии Салес.

Снимок со свадьбы 26-летнего футболиста опубликовал фан-аккаунт красных дьяволов.

Также известно, что пара зимой 2019 впервые стала отца. Теперь влюбленные зарегистрировали свои отношения официально.

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В чемпионате Англии-2018/19 Погба провел 35 матчей за МЮ, забил 13 мячей и отдал 9 ассистов.

К слову, Манчестер Юнайтед представил домашнюю форму на сезон-2019/20.

Фото: Paul Labile Pogba

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