Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба женился на своей девушке Марии Салес.
Хавбек Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба женился на своей девушкой Марии Салес.
Снимок со свадьбы 26-летнего футболиста опубликовал фан-аккаунт красных дьяволов.
Na Paul Pogba and hin wife #DareToDream pic.twitter.com/r0vs5EhpXY
— Man United in Pidgin (@ManUtdInPidgin) 25 июня 2019 г.
Также известно, что пара зимой 2019 впервые стала отца. Теперь влюбленные зарегистрировали свои отношения официально.
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В чемпионате Англии-2018/19 Погба провел 35 матчей за МЮ, забил 13 мячей и отдал 9 ассистов.
К слову, Манчестер Юнайтед представил домашнюю форму на сезон-2019/20.
Фото: Paul Labile Pogba