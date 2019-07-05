Даяна Ястремська обіграла Вікторію Голубич у матчі третього кола тенісного турніру Вімблдон.
Даяна Ястремська пробилася до четвертого кола тенісного турніру Вімблдон.
У двох сетах українка здолала представницю Швейцарії Вікторію Голубич — 7:5, 6:3. Матч тривав 1 годину та 36 хвилин.
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За вихід до чвертьфіналу турніру Ястремська посперечається з китаянкою Чжан Шуай, яка посідає 50 сходинку в рейтингу WTA. Шуай у третьому колі вибила з Вімблдону представницю Данії Каролін Возняцкі.
До четвертого кола пробилася і Еліна Світоліна, яка у трьох сетах обіграла Марію Саккарі.
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