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Світоліна пробилася до четвертого кола Вімблдону

Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла гречанку Марію Саккарі у третьому колі Вімблдону.

Элина Свитолина

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до четвертого кола найпрестижнішого тенісного турніру серії Grand Slam – Вімблдон.

У третьому колі українка обіграла у трьох сетах представницю Греції Марію Саккарі з рахунком 6:3, 6:7 (1:7), 6:2. Матч тривав 2 години та 7 хвилин.

За вихід у чвертьфінал Світоліна зійдеться з переможницею пари Петра Мартич – Даніель Роуз Коллінс.

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Таким чином, вийшовши до четвертого кола Вімблдону Світоліна повторила своє найвище досягнення 2017 року на цьому турнірі.

Нагадаємо, до третього кола Вімблдону-2019 Світоліна вийшла після відмови росіянки Маргарити Гаспарян.

Фото: Dreamstime

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