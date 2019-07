Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до четвертого кола найпрестижнішого тенісного турніру серії Grand Slam – Вімблдон.

У третьому колі українка обіграла у трьох сетах представницю Греції Марію Саккарі з рахунком 6:3, 6:7 (1:7), 6:2. Матч тривав 2 години та 7 хвилин.

За вихід у чвертьфінал Світоліна зійдеться з переможницею пари Петра Мартич – Даніель Роуз Коллінс.

Таким чином, вийшовши до четвертого кола Вімблдону Світоліна повторила своє найвище досягнення 2017 року на цьому турнірі.

Fourth round @ElinaSvitolina equals her best run at #Wimbledon by beating Maria Sakkari 6-3, 6-7(1), 6-2 on No.3 Court pic.twitter.com/QHiKVhQ4bh

— Wimbledon (@Wimbledon) 5 липня 2019 р.