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Факти / Спорт

Зірка Тоттенгема напився та знепритомнів на пляжі

Хавбек Тоттенгема Деле Аллі втратив свідомість під час відпочинку у Греції.

Деле Алли

Півзахисник Тоттенгема Деле Аллі у супроводі своєї дівчини Рубі Мей, з якої він відновив стосунки, вирушив на відпочинок на грецький острів Міконос. Там з гравцем стався неприємний випадок.

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23-річний футболіст футболіст на очах дівчини знепритомнів та впав на шезлонг. Його дівчина не відразу зрозуміла, що сталося. Мей намагалася розбудити Аллі, але пізніше їй довелося покликати на допомогу.

Деле Аллі та Рубі Мей. Фото: BackGrid

Двоє кремезних чоловіків допомогли Аллі піднятися на ноги та покинути територію пляжу.

Деле Аллі. Фото: BackGrid

Зазначається, що англієць погано тримався на ногах, оскільки був у нетверезому стані.

У лютому Деле Аллі вирішив розірвати стосунки зі своєю моделю Рубі Мей, щоб почуватися вільним.

Джерело: The Sun

Фото: Dreamstime

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