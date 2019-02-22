Зірка Тоттенгема Деле Аллі вирішив розірвати відносини зі своєю дівчиною-моделю, щоб почуватися вільним.
Зірка Тоттенгема та збірної Англії Деле Аллі вирішив розійтися зі своєю дівчиною, моделю нижньої білизни Рубі Мей.
Пара Аллі та Мей були однією з найбільш обговорюваний на Туманному Альбіоні і пробули разом 2,5 роки.
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Дівчина їздила за гравцем на ЧС-2018 у Росію та частенько підтримувала його на виїздних матчах шпор у Лізі чемпіонів та АПЛ.
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Футболіст розповів своїм друзям, що причиною розставання стало обмеження його свободи, а також йому хочеться більше розважатися.
Однак одразу після розставання Аллі помітили із зіркою реаліті-шоу Острів кохання Меган Бартон Хансон.
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Чи буде у цього роману продовження – поки невідомо.
Раніше інтимне відео Хемілтона та Шерзінгер виклали в мережу.
Фото: Dele.