Зірка Тоттенгема Деле Аллі вирішив розірвати відносини зі своєю дівчиною-моделю, щоб почуватися вільним.

Зірка Тоттенгема та збірної Англії Деле Аллі вирішив розійтися зі своєю дівчиною, моделю нижньої білизни Рубі Мей.

Пара Аллі та Мей були однією з найбільш обговорюваний на Туманному Альбіоні і пробули разом 2,5 роки.

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Дівчина їздила за гравцем на ЧС-2018 у Росію та частенько підтримувала його на виїздних матчах шпор у Лізі чемпіонів та АПЛ.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @rubymae3223 9 Тра 2018 р. о 9:12 PDT

Футболіст розповів своїм друзям, що причиною розставання стало обмеження його свободи, а також йому хочеться більше розважатися.

Однак одразу після розставання Аллі помітили із зіркою реаліті-шоу Острів кохання Меган Бартон Хансон.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Megan Barton-Hanson (@meganbartonhanson_) 1 Чер 2018 р. о 7:06 PDT

Чи буде у цього роману продовження – поки невідомо.

Раніше інтимне відео Хемілтона та Шерзінгер виклали в мережу.

Фото: Dele.