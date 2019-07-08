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Факти / Спорт

Капітан збірної США станцювала тверк після перемоги на ЧС-2019

Форвард збірної США Алекс Морган станцювала тверк у роздягальні після перемоги на жіночому чемпіонаті світу з футболу.

Алекс Морган

Форвард жіночої збірної США Алекс Морган після перемоги у фіналі чемпіонату світу вирішила не приховувати своїх емоцій та незвично відсвяткувала перемогу.

Читайте: Футболістка США забила у ворота Англії і відсвяткувала гол скандальним жестом

Футболістка вирішила просто в роздягальні команди станцювати тверк.

Нагадаємо, у фіналі жіночого ЧС-2019 збірна США обіграли команду Нідерландів. Для американок ця перемога стала четвертою на Мундіалях, що є рекордом.

Фото: Dreamstime

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