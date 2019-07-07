Жіноча збірна США з футболу здобула перемогу в чемпіонаті світу.

Жіноча збірна США з футболу вчетверте виграла чемпіонат світу з рахунком 2:0.

У фіналі американкам вдалося обіграти збірну Нідерландів.

На 61-й хвилині другого тайму гол вдалося забити Меган Рапіноу. Через вісім хвилин Роуз Лавель подвоїла перевагу американок і встановила остаточний рахунок матчу.

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Збірній США вдалося захистити чемпіонське звання. У 2015 році американки також перемогли на чемпіонаті світу у Канаді, обігравши Японію з рахунком 5:2.

До слова, США ставали чемпіонами світу чотири рази – у 1991, 1999, 2015 і 2019 роках.

Раніше Факти ICTV писали про те, що футболістка США забила у ворота Англії і відсвяткувала гол скандальним жестом.

Фото: FIFA