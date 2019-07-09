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Факти / Спорт

Батьки влаштували побоїще на матчі дитячих команд у Мексиці

В Мексиці під час матчу дитячих команд родичі юних футболістів влаштували бійку на трибуні.

Мексиканские фанаты

У Мексиці під час матчу дитячих команд батьки та родичі юних футболістів влаштували бійку на трибуні.

Інцидент стався в околицях містечка Аламос. Учасники бійки використовували парасолі та інші підручні засоби.

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Після того як почалася бійка рефері матчу вирішив зупинити гру. Однак це не допомогло зупинити бійку.

Побоїще тривало кілька хвилин. Ініціатором бійки став чоловік, який раптово вдарив одного з батьків на трибуні шоломом.

Нагадаємо, у фіналі Золотого кубка КОНКАКАФ збірна Мексики мінімально обіграла команду США.

Фото: Dreamstime

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