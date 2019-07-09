В Мексиці під час матчу дитячих команд родичі юних футболістів влаштували бійку на трибуні.

У Мексиці під час матчу дитячих команд батьки та родичі юних футболістів влаштували бійку на трибуні.

Інцидент стався в околицях містечка Аламос. Учасники бійки використовували парасолі та інші підручні засоби.

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Після того як почалася бійка рефері матчу вирішив зупинити гру. Однак це не допомогло зупинити бійку.

Deplorable lo vivido hace unos días en el Jardín Santiago Felipe Xicoténcatl (Parque Álamos) donde asistentes de un juego de niños se agarran a golpes. Esperamos que se tomen acciones con todos los involucrados. pic.twitter.com/2duG2sURuT — Colonia Álamos CDMX (@AlamosCDMX) 8 июля 2019 г.

Побоїще тривало кілька хвилин. Ініціатором бійки став чоловік, який раптово вдарив одного з батьків на трибуні шоломом.

Нагадаємо, у фіналі Золотого кубка КОНКАКАФ збірна Мексики мінімально обіграла команду США.