PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Мексика обіграла США у фіналі Золотого кубка КОНКАКАФ

У фіналі Золотого кубка КОНКАКАФ збірна Мексики мінімально обіграла команду США.

Сборная Мексики Золотой кубок КОНКАКАФ

Збірна Мексики обіграла США у фіналі Золотого кубка КОНКАКАФ 2019. Зустріч пройшла на стадіоні Солджер Філд у Чикаго і завершилася з рахунком 1:0 на користь мексиканців.

Читайте: Бразилія обіграла Перу і вперше за 12 років виграла Копа Америка

Єдиний гол у матчі на 73-й хвилині забив хавбек Лос-Анджелес Гелаксі Хонатан дос Сантос після асисту від захисника Рауля Хіменеса.

Таким чином Мексика в одинадцяте в історії стала володаркою Золотого кубка КОНКАКАФ. В американської збірної шість трофеїй турніру.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Капітан збірної США станцювала тверк після перемоги на ЧС-2019
Збірна США вчетверте виграла чемпіонат світу з жіночого футболу
Футболістка США забила у ворота Англії і відсвяткувала гол скандальним жестом
Дубль Пулішича вивів США у фінал Золотого кубка КОНКАКАФ 2019
Мексика вийшла у фінал Кубка КОНКАКАФ, обігравши Гаїті
Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Золотого Кубка КОНКАКАФ
96-річний ветеран війни виконав гімн США на губній гармошці перед матчем збірної
Золотий кубок КОНКАКАФ-2019: визначилися усі учасники
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка