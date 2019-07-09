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Факти / Спорт

Зідан проведе наступний сезон у складі Расингу

Голкіпер мадридського Реала Люка Зідан наступний сезон проведе в оренді в Расингу.

Люка Зидан

Голкіпер мадридського Реала Люка Зідан наступний сезон проведе у складі Расинг Сантандер.

Вершкові віддадуть 21-річного француза в оренду в клуб другого іспанського дивізіону Расинг.

Читайте: Лунін поїде з Реалом у передсезонний тур Північною Америкою

В Расингу Зідан-молодший надіється отримати достатньо ігрового часу.

Чинний контракт гравця з Реалом спливає наступного року. Також повідомляється, що галактикос готові довірити місце дублера Тібо Куртуа українцю Андрію Луніну.

Джерело: Marca

Фото: Dreamstime

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