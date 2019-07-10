Екс-перша ракетка світу Серена Вільямс знялася у фотосесії для популярного глянцю.

Американська тенісистка Серена Вільямс знялася у фотосесії для серпневого номера глянцю про моду Harper’s Bazaar.

На знімках семиразова переможниця Вімблдону позує в кількох сукнях золотого кольору.

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Також Серена дала глянцю інтерв’ю, в якому розповіла про події за її участю після фіналу US Open-2018.

— Щоночі після того фіналу, коли я намагалася заснути, в моїй голові виникали невирішені питання. Як вони могли зламати мою гру в фіналі Grand Slam? Якби я була чоловіком, чи потрапила б я в аналогічну ситуацію? В чому різниця? У тому, що я не чоловік, а жінка? – розповіла Серена.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus) 9 Лип 2019 р. о 6:52 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus) 9 Лип 2019 р. о 5:01 PDT



Нагадаємо у фіналі US Open-2018 Вільямс-молодша отримала два попередження від арбітра Карлоса Рамоса, після чого назвала його брехуном, крадієм та звинуватила у сексизмі. Австралійський художник Марк Найт після цього опублікував в Twitter карикатуру на Серену Вільямс.