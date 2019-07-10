PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Серена Вільямс в ефектній фотосесії показала пружні сідниці

Екс-перша ракетка світу Серена Вільямс знялася у фотосесії для популярного глянцю.

Серена Уильямс

Американська тенісистка Серена Вільямс знялася у фотосесії для серпневого номера глянцю про моду Harper’s Bazaar.

На знімках семиразова переможниця Вімблдону позує в кількох сукнях золотого кольору.

Читайте: Серену Вільямс оштрафували на $10 тис. за псування газону Вімблдону

Також Серена дала глянцю інтерв’ю, в якому розповіла про події за її участю після фіналу US Open-2018.

— Щоночі після того фіналу, коли я намагалася заснути, в моїй голові виникали невирішені питання. Як вони могли зламати мою гру в фіналі Grand Slam? Якби я була чоловіком, чи потрапила б я в аналогічну ситуацію? В чому різниця? У тому, що я не чоловік, а жінка? – розповіла Серена.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus)

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus)


Нагадаємо у фіналі US Open-2018 Вільямс-молодша отримала два попередження від арбітра Карлоса Рамоса, після чого назвала його брехуном, крадієм та звинуватила у сексизмі. Австралійський художник Марк Найт після цього опублікував в Twitter карикатуру на Серену Вільямс.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Сестра Кім Кардашян закрутила роман з партнером ЛеБрона Джеймса
Світоліна вийшла до півфіналу Вімблдону вперше в кар’єрі
Серену Вільямс оштрафували на $10 тис. за псування газону Вімблдону
Легендарний Ромаріо закрутив роман з дівчиною, яка на 31 рік молодша за нього
Ястремська поступилася китаянці і залишила Вімблдон
Світоліна вперше в кар’єрі вийшла до 1/4 фіналу Вімблдону
Ястремська вперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону
Світоліна пробилася до четвертого кола Вімблдону
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка