Американська тенісистка Серена Вільямс оштрафована на $10 тис. за псування тенісного корту на Вімблдоні.

Американська тенісистка Серена Вільямс оштрафована організаторами найпрестижнішого тенісного турніру серії Grand Slam – Вімблдону.

37-річна спортсменка повинна заплатити штраф в $10 тис. за псування трав’яного покриття на одному з тренувальних кортів Всеанглійського лаун-тенісного клубу.

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Вільямс розізлилася і кинула ракетку на корт, пошкодивши газон. Інцидент стався ще до старту турніру.

Зараз Серена продовжує виступи на Вімблдоні, де вже дійшла до 1/4 фіналу.

До речі, українська тенісистка Еліна Світоліна також пробилася до чвертьфіналу Вімблдону 2019.