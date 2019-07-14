PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Українки завоювали першу медаль на водному чемпіонаті світу

Плавчині Марта Федіна та Анастасія Савчук здобули бронзу на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить у Кванджу (Південна Корея).

Українки завоювали першу медаль на водному чемпіонаті світу

Українські синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук посіли третє місце у технічній програмі на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Південній Кореї.

Золото у Світлани Ромашиної і Світлани Колесніченко з Росії, а срібло – у Сунь Веньянь і Хуан Сюечень з КНР.

Читайте: Чемпіон світу з плавання врятував туриста від утоплення в Італії

Нагадаємо, чемпіонат світу з водних видів спорту в Кванджу проходить з 12 по 28 липня. Перший тиждень присвячений стрибкам у воду, синхронному плаванню і плаванню на відкритій воді, а другий – плаванню і хайдайвінгу.

Джерело: НОК України

Фото: НОК України

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Заплив Oceanman: серед переможців змагання українці
Плавці та аматори з 36 країн: в Італії готуються до Oceanman 2019
Oceanman: як українці готуються до змагань з плавання на відкритій воді
Призер чемпіонату світу з плавання помер у 26 років
17 ножових ударів! У Росії жорстоко вбили 16-річну спортсменку
П’ятиразова олімпійська чемпіонка завершила кар’єру у 23 роки
Українка Яхно стала найкращою синхроністкою 2018 року у світі
Українець Романчук – чемпіон світу з плавання
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка