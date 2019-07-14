Плавчині Марта Федіна та Анастасія Савчук здобули бронзу на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить у Кванджу (Південна Корея).

Українські синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук посіли третє місце у технічній програмі на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Південній Кореї.

Золото у Світлани Ромашиної і Світлани Колесніченко з Росії, а срібло – у Сунь Веньянь і Хуан Сюечень з КНР.

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Нагадаємо, чемпіонат світу з водних видів спорту в Кванджу проходить з 12 по 28 липня. Перший тиждень присвячений стрибкам у воду, синхронному плаванню і плаванню на відкритій воді, а другий – плаванню і хайдайвінгу.

Джерело: НОК України

Фото: НОК України