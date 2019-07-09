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Факти / Спорт

Чемпіон світу з плавання врятував туриста від утоплення в Італії

Бронзовий призер Олімпійських ігор з плавання Філіппо Ман’їні врятував щойно одруженого від утоплення в Італії.

Филиппо Маньини

Чотириразовий чемпіон світу та призер Олімпійських ігор з плавання Філіппо Ман’їні врятував туриста від утоплення на пляжі Сардинії неподалік від Кальярі.

Зазначається, що турист плавав на надувних єдинорогах зі своїм чоловіком, з яким він двома днями раніше побрався. Його віднесло в море і не розрахувавши свої сили він почав тонути.

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Крики його друзів почули рятувальники, однак Філіппо Ман’їні, який відпочивав на пляжі зі своєю подругою Гіоргією Пальмас, виявився швидшим за рятувальників.

Ман’їні почув крики людей, які звали на допомогу та без роздумів кинувся у воду.

Плавець тримав голову туриста над водою до прибуття рятувальників. Після цього чоловіка доставили  до лікарні.

Нагадаємо, іспанська берегова охорона врятувала українського боксера Володимира Кличка та його сім’ю з палаючої яхти в Середземному морі.

Джерелоil Fatto Quotidiano

Фото: Dreamstime

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