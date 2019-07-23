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Факти / Спорт

Аналітики передбачили кількість медалей для України на Олімпіаді 2020

Американська аналітична компанія Gracenote склала передбачувану таблицю медального заліку літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.

Олимпиада в Токио

Американська аналітична компанія Gracenote оновила свої прогнози, щодо медального заліку на Олімпійських іграх в Токіо 2020 року.

Очікується, що перше місце посяде збірна США, яка завоює 51 золоту нагороду, 34 срібну та 41 бронзову. Другу сходинку посяде Китай (38 золотих нагород, всього — 81 медаль), а третю — Японія (29 золотих, всього — 67 медалей).

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Збірній Україні у Токіо прогнозують сімнадцяту сходинку та 16 медалей у скарбничці.

На Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро Gracenote точно спрогнозував трійку лідерів медального заліку та вісім з десяти команд у топ-10. Прогнози компаніх для семи перших країн були вірними з похибкою в одну-дві медалі.

Раніше в Японії стартувала перша фаза продажу квитків на літні Олімпійські ігри 2020 року, які пройдуть в Токіо.

Джерело: Firstpost

Фото: Dreamstime

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