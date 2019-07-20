Українська фехтувальниця Ольга Харлан стала шестиразовою чемпіонкою світу з фехтування.
Ольга Харлан виборола золото чемпіонату світу з фехтування на шаблі, що проходить у Будапешті.
Українка у фіналі з рахунком 15:14 перемогла семиразову чемпіонку світу Софью Вєлікую з Росії.
У півфіналі 28-річна Харлан перемогла румунку Бьянку Паску (15:5).
Читайте: Історичний момент: Ломаченко про бій проти Кемпбелла
В 1/4 фінала Харлан здолала ще одну українку Аліну Комащук – 15:14.
Харлан після цієї перемоги стала шестиразовою чемпіонкою світу з фехтування.
Нагадаємо, у червні Харлан здобула перемогу на чемпіонаті Європи з фехтування.
Джерело: НОК України та олімпійська команда
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+