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Нестримна! Ольга Харлан – шестиразова чемпіонка світу з фехтування

Українська фехтувальниця Ольга Харлан стала шестиразовою чемпіонкою світу з фехтування.

Нестримна! Ольга Харлан – шестиразова чемпіонка світу з фехтування

Ольга Харлан виборола золото чемпіонату світу з фехтування на шаблі, що проходить у Будапешті.

Українка у фіналі з рахунком 15:14 перемогла семиразову чемпіонку світу Софью Вєлікую з Росії.

У півфіналі 28-річна Харлан перемогла румунку Бьянку Паску (15:5).

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В 1/4 фінала Харлан здолала ще одну українку Аліну Комащук – 15:14.

Харлан після цієї перемоги стала шестиразовою чемпіонкою світу з фехтування.

Нагадаємо, у червні Харлан здобула перемогу на чемпіонаті Європи з фехтування.

Джерело: НОК України та олімпійська команда

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