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Факти / Спорт

Швед дебютував за Селтік в ЛЧ шикарним голом

Український футболіст Мар’ян Швед забив гол у дебютному матчі за шотландський Селтік.

Швед дебютував за Селтік в ЛЧ шикарним голом

Мар’ян Швед забив гол у дебютному матчі за Селтік і вивів команду в наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.

Шотландці здобули перемогу над естонським Німме Калью.

ЧитайтеЗдорово нарешті бути тут! Швед приєднався до Селтіка і провів тренування

Швед вийшов на заміну на 70 хвилині матчу і забив другий гол поєдинку.

Нагадаємо, Швед підписав з кельтами контракт терміном на 4,5 років.

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