ФІФА назвала десятку номінантів на нагороду найкращого тренера року.

Міжнародна асоціація футболу опублікувала список фахівців, які претендують на звання найкращого тренера року.

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Цьогоріч до шорт-листу претендентів увійшло 10 наставників:

Юрген Клопп (Ліверпуль)

Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті)

Маурісіо Почеттіно (Тоттенгем)

Фернандо Сантуш (збірна Португалії)

Тіте (збірна Бразилії)

Рікардо Гарека (збірна Перу)

Ерік тен Гаг (Аякс)

Марсело Гальярдо (Рівер Плейт)

Дідьє Дешам (збірна Франції)

Джамель Бельмаді (збірна Алжиру)

Вручення нагороди ФІФА The Best відбудеться на спеціальній церемонії 23 вересня у Мілані.

До речі, наставник Реала Зінедін Зідан буде на обкладинці FIFA 20 Ultimate Edition.