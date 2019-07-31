ФІФА назвала десятку номінантів на нагороду найкращого тренера року.
Міжнародна асоціація футболу опублікувала список фахівців, які претендують на звання найкращого тренера року.
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Цьогоріч до шорт-листу претендентів увійшло 10 наставників:
- Юрген Клопп (Ліверпуль)
- Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті)
- Маурісіо Почеттіно (Тоттенгем)
- Фернандо Сантуш (збірна Португалії)
- Тіте (збірна Бразилії)
- Рікардо Гарека (збірна Перу)
- Ерік тен Гаг (Аякс)
- Марсело Гальярдо (Рівер Плейт)
- Дідьє Дешам (збірна Франції)
- Джамель Бельмаді (збірна Алжиру)
Вручення нагороди ФІФА The Best відбудеться на спеціальній церемонії 23 вересня у Мілані.
До речі, наставник Реала Зінедін Зідан буде на обкладинці FIFA 20 Ultimate Edition.