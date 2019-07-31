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Факти / Спорт

ФІФА оприлюднила шорт-лист номінантів на найкращого тренера року

ФІФА назвала десятку номінантів на нагороду найкращого тренера року.

Клопп и Гвардиола

Міжнародна асоціація футболу опублікувала список фахівців, які претендують на звання найкращого тренера року.

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Цьогоріч до шорт-листу претендентів увійшло 10 наставників:

  • Юрген Клопп (Ліверпуль)
  • Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті)
  • Маурісіо Почеттіно (Тоттенгем)
  • Фернандо Сантуш (збірна Португалії)
  • Тіте (збірна Бразилії)
  • Рікардо Гарека (збірна Перу)
  • Ерік тен Гаг (Аякс)
  • Марсело Гальярдо (Рівер Плейт)
  • Дідьє Дешам (збірна Франції)
  • Джамель Бельмаді (збірна Алжиру)

Вручення нагороди ФІФА The Best відбудеться на спеціальній церемонії 23 вересня у Мілані.

До речі, наставник Реала Зінедін Зідан буде на обкладинці FIFA 20 Ultimate Edition.

Джерело: FIFA

Фото: Getty Images

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